Глава мятежников: переворот спас Нигер и Нигерию от катастрофы
- AP
Отмечается, что Чиани встретился с делегацией религиозных лидеров из Нигерии.
Он заявил, что мятежники стремились ликвидировать угрозу, которая затронула бы не только Нигер, но и Нигерию.
Глава мятежников также заявил, что переворот был совершён из «лучших побуждений».
Ранее в Нигерии прошла демонстрация против возможной агрессии в отношении Нигера.
Комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах при этом отметил, что сообщество имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера без одобрения со стороны Совбеза ООН.