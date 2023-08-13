Глава мятежников: переворот спас Нигер и Нигерию от катастрофы

Лидер мятежников Нигера, председатель национального совета по защите отечества Абдурахман Чиани заявил, что переворот спас от катастрофы не только его страну, но и Нигерию, сообщает издание Daily Trust.

Отмечается, что Чиани встретился с делегацией религиозных лидеров из Нигерии.

Он заявил, что мятежники стремились ликвидировать угрозу, которая затронула бы не только Нигер, но и Нигерию.

Глава мятежников также заявил, что переворот был совершён из «лучших побуждений».

Ранее в Нигерии прошла демонстрация против возможной агрессии в отношении Нигера.

Комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах при этом отметил, что сообщество имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера без одобрения со стороны Совбеза ООН.