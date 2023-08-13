В Чехии задержали грузовик с 62 нелегальными мигрантами

Грузовик с 62 нелегальными мигрантами задержали в воскресенье, 13 августа, полицейские на скоростной магистрали Будапешт — Братислава — Прага в районе города Брно, сообщил представитель полиции Давид Халоупка.

«Когда полицейские дали знать водителю грузовика с венгерским регистрационным номером, что он должен остановиться, тот затормозил, даже не съехав на обочину, и в панике скрылся в прилегающем к дороге лесу», — цитирует РИА Новости Халоупку.

По его словам, в грузовике были обнаружены 62 иностранца, национальность пока не установлена.

Сбежавшего водителя разыскивают.

В июле стало известно, что три лодки, направлявшиеся из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова и перевозившие не менее 300 человек, пропали в водах Атлантического океана.