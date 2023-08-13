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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Лэнгли неправильно оценивает политику России

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Центральное разведывательное управление США неправильно понимает цели России на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Лэнгли неправильно оценивает политику России
  • AFP

«Они продолжают твердить эту ложь, что Россия пытается воссоздать Советский Союз», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, американская политика по ослаблению России является ошибочной.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что на Украине начали создавать антироссийский анклав, и назвал задачей и миссией военных России, ДНР и ЛНР прекращение войны Киева против жителей Донбасса.

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