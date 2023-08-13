Глава Минобороны Лекорню: Франция уже обучила шесть тысяч украинских военных

Глава французского Министерства обороны Себастьен Лекорню заявил, что Франция уже обучила 6 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Об этом министр сказал в интервью изданию Var-Matin.

Лекорню отметил, что Париж продолжает обучение солдат ВСУ, поскольку украинское контрнаступление требует «военных нового поколения».

«Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тыс. украинских солдат, распределённых между Францией и Польшей», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.