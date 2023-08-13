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Глава Минобороны Лекорню: Франция уже обучила шесть тысяч украинских военных

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Глава французского Министерства обороны Себастьен Лекорню заявил, что Франция уже обучила 6 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины.
Глава Минобороны Лекорню: Франция уже обучила шесть тысяч украинских военных
  • AP
  • © Aurelien Morissard

Об этом министр сказал в интервью изданию Var-Matin.

Лекорню отметил, что Париж продолжает обучение солдат ВСУ, поскольку украинское контрнаступление требует «военных нового поколения».

«Уже в августе мы достигли поставленной на год цели: обучили 6 тыс. украинских солдат, распределённых между Францией и Польшей», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.

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