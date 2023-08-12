Узнать больше

Экс-разведчик США Риттер назвал Зеленского лучшим оружием Москвы

Короткая ссылка
Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной сделала его лучшим оружием России, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.
Экс-разведчик США Риттер назвал Зеленского лучшим оружием Москвы
  • AP

«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, украинские военные могут встать против киевского режима из-за провала на фронте.

«На самом деле я переживаю за будущее Зеленского, поскольку, на мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту», — добавил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Соединённые Штаты не дадут Зеленскому выйти из украинского конфликта живым, после того как ВСУ окончательно провалят своё наступление в зоне СВО.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, ложь Зеленского о «небесном щите» приведёт к военному перевороту на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить