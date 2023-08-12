Экс-разведчик США Риттер назвал Зеленского лучшим оружием Москвы
- AP
«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — цитирует его РИА Новости.
По словам Риттера, украинские военные могут встать против киевского режима из-за провала на фронте.
«На самом деле я переживаю за будущее Зеленского, поскольку, на мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту», — добавил он.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Соединённые Штаты не дадут Зеленскому выйти из украинского конфликта живым, после того как ВСУ окончательно провалят своё наступление в зоне СВО.
По мнению бывшего аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, ложь Зеленского о «небесном щите» приведёт к военному перевороту на Украине.