Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной сделала его лучшим оружием России, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Зеленский — лучшее оружие, которое есть у Москвы. Его некомпетентность внесла свой вклад в масштабную победу России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, украинские военные могут встать против киевского режима из-за провала на фронте.

«На самом деле я переживаю за будущее Зеленского, поскольку, на мой взгляд, самый быстрый путь к прекращению конфликта — это сохранение Зеленского на его посту», — добавил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Соединённые Штаты не дадут Зеленскому выйти из украинского конфликта живым, после того как ВСУ окончательно провалят своё наступление в зоне СВО.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ Реймонда Макговерна, ложь Зеленского о «небесном щите» приведёт к военному перевороту на Украине.