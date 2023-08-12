Кандидат в президенты США пообещал гарантировать, что Украина не войдёт в НАТО
Об этом он написал в соцсети X.
«Обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем», — сказал Рамасвами.
Также среди условий он назвал перемещение российского ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии.
По словам кандидата в президенты, в таком случае Вашингтон поддержит заморозку нынешних контрольных линий и вновь откроет экономические отношения с Россией.
Ранее польский журналист Лукаш Важеха выразил мнение, что Украина не вступит в ЕС из-за коррупции и антидемократических законов.
Также в Fatto Quotidiano отметили, что Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО.