Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал в случае победы гарантировать, что Украина не войдёт в НАТО, если Москва выполнит ряд условий.

Об этом он написал в соцсети X.

«Обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем», — сказал Рамасвами.

Также среди условий он назвал перемещение российского ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии.

По словам кандидата в президенты, в таком случае Вашингтон поддержит заморозку нынешних контрольных линий и вновь откроет экономические отношения с Россией.

Ранее польский журналист Лукаш Важеха выразил мнение, что Украина не вступит в ЕС из-за коррупции и антидемократических законов.

Также в Fatto Quotidiano отметили, что Украина может потерять Харьков и Одессу из-за расширения НАТО.