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Postimees: в Таллине назвавшийся украинцем житель Эстонии избил журналиста

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В Талинне пьяный гражданин Эстонии, назвавший себя украинцем, напал на местного журналиста в автобусе и угрожал ему расправой.

Об этом информирует Postimees.

Отмечается, что мужчина начал расспрашивать журналиста о том, местный ли он, после чего начал угрожать ему убийством. Кроме того, пьяный гражданин заявил, что таких, как пострадавший, «убивают на войне каждый день».

После дебошир ударил журналиста по лицу и стал его душить.

«Нарушитель доставлен в следственный изолятор, жизни журналиста ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее в Польше трое мужчин избили молодого украинца и его мать.

Также сообщалось, что в Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины.

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