МИД Катара: Доха сыграла решающую роль посредника в заключении соглашения Ирана и США
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Об этом сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Азиз аль-Хулайфи.
«Катар сыграл важную и решающую роль в качестве надёжного международного посредника для достижения соглашения об обмене заключёнными между США и Ираном», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что это свидетельствует о возможности урегулирования споров в регионе путём диалога.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран получит $6 млрд в рамках обмена заключёнными.