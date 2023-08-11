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МИД Катара: Доха сыграла решающую роль посредника в заключении соглашения Ирана и США

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Катар сыграл важную роль как посредник между Вашингтоном и Тегераном при заключении соглашения об обмене заключёнными.
МИД Катара: Доха сыграла решающую роль посредника в заключении соглашения Ирана и США
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Азиз аль-Хулайфи.

«Катар сыграл важную и решающую роль в качестве надёжного международного посредника для достижения соглашения об обмене заключёнными между США и Ираном», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что это свидетельствует о возможности урегулирования споров в регионе путём диалога.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что Иран получит $6 млрд в рамках обмена заключёнными.

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