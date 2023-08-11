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Spiegel: бундестаг призвал ввести чёткие правила использования ударных беспилотников

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Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Инго Гадехенс заявил о необходимости введения чётких правил эксплуатации ударных дронов Бундесвера.
Spiegel: бундестаг призвал ввести чёткие правила использования ударных беспилотников
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Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Отмечается, что Германия давно использует БПЛА в рамках зарубежных миссий, но только для сбора данных. При этом Бундесвер пока не смог использовать свои беспилотники для защиты военных от нападений.

«Обязательные принципы использования ударных беспилотников должны быть разработаны правительством ФРГ и приняты Комитетом по обороне и Комитетом по иностранным делам», — говорится в публикации.

По словам депутата, эти принципы лежат в ящиках Минобороны уже три года. Должностные лица утверждают, что в скором времени принципы будут представлены в бундестаг, однако пока неизвестно, когда это произойдёт.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что направленных €100 млрд для модернизации немецких войск будет недостаточно для соответствия требованиям НАТО.

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