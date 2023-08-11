В МИД России главной задачей Запада назвали дестабилизацию всего евразийского пространства

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что основной задачей, которую поставили перед собой страны Запада, является дестабилизация всего евразийского пространства.

Об этом Биричевский сказал в интервью РИА Новости.

«Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства», — подчеркнул дипломат.

Собеседник агентства отметил, что западные страны заинтересованы в установлении контроля над сырьевыми и производственными ресурсами стран Центральной Азии.

Биричевский также заявил, что давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе.