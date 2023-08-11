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В МИД России главной задачей Запада назвали дестабилизацию всего евразийского пространства

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что основной задачей, которую поставили перед собой страны Запада, является дестабилизация всего евразийского пространства.
В МИД России главной задачей Запада назвали дестабилизацию всего евразийского пространства
  • globallookpress.com

Об этом Биричевский сказал в интервью РИА Новости.

«Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства», — подчеркнул дипломат.

Собеседник агентства отметил, что западные страны заинтересованы в установлении контроля над сырьевыми и производственными ресурсами стран Центральной Азии.

Биричевский также заявил, что давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе.

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