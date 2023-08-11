В МИД России главной задачей Запада назвали дестабилизацию всего евразийского пространства
- globallookpress.com
Об этом Биричевский сказал в интервью РИА Новости.
«Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства», — подчеркнул дипломат.
Собеседник агентства отметил, что западные страны заинтересованы в установлении контроля над сырьевыми и производственными ресурсами стран Центральной Азии.
Биричевский также заявил, что давление Евросоюза и США на страны Центральной Азии по вопросу антироссийских санкций ставит под угрозу реализацию проектов в регионе.