Балицкий: экономика Украины была потеряна из-за неверного вектора
«У Украины как страны будущего нет. Она не состоялась», — сказал Балицкий.
По его словам, такой шанс был в 1991 году, когда Киеву досталась «мощнейшая экономика и мощнейшая промышленность».
«Если бы вектор был бы с Россией... то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая», — добавил врио губернатора.
Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что поддержка Западом Киева укрепила экономику России.
Также в «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановить все объекты энергетики на Украине.