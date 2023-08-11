Узнать больше

Балицкий: экономика Украины была потеряна из-за неверного вектора

Короткая ссылка
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что «мощнейшая» экономика Украины была потеряна из-за неверного вектора в сторону сотрудничества с Западом, а не с Россией.

«У Украины как страны будущего нет. Она не состоялась», — сказал Балицкий.

По его словам, такой шанс был в 1991 году, когда Киеву досталась «мощнейшая экономика и мощнейшая промышленность».

«Если бы вектор был бы с Россией... то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая», — добавил врио губернатора. 

Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что поддержка Западом Киева укрепила экономику России.

Также в «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановить все объекты энергетики на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить