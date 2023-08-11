Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости, что «мощнейшая» экономика Украины была потеряна из-за неверного вектора в сторону сотрудничества с Западом, а не с Россией.

«У Украины как страны будущего нет. Она не состоялась», — сказал Балицкий.

По его словам, такой шанс был в 1991 году, когда Киеву досталась «мощнейшая экономика и мощнейшая промышленность».

«Если бы вектор был бы с Россией... то вся промышленность Украины работала бы. Страна была бы целая», — добавил врио губернатора.

Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что поддержка Западом Киева укрепила экономику России.

Также в «Укрэнерго» заявили о невозможности восстановить все объекты энергетики на Украине.