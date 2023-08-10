В Пентагоне подтвердили, что часть мятежников из Нигера проходили подготовку в США

В Пентагоне подтвердили, что часть военных лидеров мятежников из Нигера проходили подготовку в США.

«Да, мы знаем, что часть военных Нигера, связанных с событиями, проходили в прошлом подготовку в США», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

При этом, по его словам, между американской подготовкой этих людей и «их нынешней деятельностью» нет никакой связи.

Ранее агентство AFP со ссылкой на собственные источники сообщало, что мятежники в Нигере пригрозили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд убийством президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну.

По словам Нуланд, действия захвативших власть в Нигере военных не соответствуют Конституции страны.

Она заявила мятежникам, что Нигер может лишиться экономической и военной помощи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя визит Нуланд, отметила, что с Нигером не получится так же, как с Украиной. По её словам, «такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти».