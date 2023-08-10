МИД России: отказ США вывести из-под санкций помощь Сирии требует осуждения
- РИА Новости
«Решение Вашингтона не продлевать действие генеральной лицензии 23... вызывает разочарование и требует осуждения», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД отметили, что таким образом в Вашингтоне снова расписались в безразличии к нуждам миллионов жителей Сирии и пренебрежении к задачам по восстановлению критических объектов гражданской инфраструктуры.
9 мая американский лидер Джо Байден продлил ещё на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии.
В феврале координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби сообщил, что землетрясение в Сирии не повлияет на политику Вашингтона в отношении Дамаска.