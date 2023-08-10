Президент Польши счёл маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине
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- © Damian Burzykowski/Keystone Press Agency
«Я думаю, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине», — сказал он в интервью The Washington Post.
Дуда добавил, что в контексте происходящего на Украине его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, но она не будет этого делать, так как у Украины нет успехов на линии фронта.