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Президент Польши счёл маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине

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Президент Польши Анджей Дуда назвал маловероятным использование Россией ядерного оружия на Украине.
Президент Польши счёл маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине
  • globallookpress.com
  • © Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

«Я думаю, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине», — сказал он в интервью The Washington Post.

Дуда добавил, что в контексте происходящего на Украине его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Запад провоцирует Россию на применение ядерного оружия, но она не будет этого делать, так как у Украины нет успехов на линии фронта.

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