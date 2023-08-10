Президент Польши заявил, что его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза
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«Если бы кто-то спросил меня о ядерной угрозе, то меня гораздо больше беспокоили бы возможные проблемы с атомными электростанциями на Украине», — сказал он в интервью The Washington Post.
По словам Дуды, угроза взрыва на АЭС гораздо больше, чем применение ядерного оружия.
9 августа в Энергодаре перехватили ударный БПЛА Вооружённых сил Украины, он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Позднее в МАГАТЭ заявили, что перехваченный у Энергодара дрон не угрожал ЗАЭС.