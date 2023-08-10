Президент Польши заявил, что его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в контексте происходящего на Украине его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза.

«Если бы кто-то спросил меня о ядерной угрозе, то меня гораздо больше беспокоили бы возможные проблемы с атомными электростанциями на Украине», — сказал он в интервью The Washington Post.

По словам Дуды, угроза взрыва на АЭС гораздо больше, чем применение ядерного оружия.

9 августа в Энергодаре перехватили ударный БПЛА Вооружённых сил Украины, он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Позднее в МАГАТЭ заявили, что перехваченный у Энергодара дрон не угрожал ЗАЭС.