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Президент Польши заявил, что его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в контексте происходящего на Украине его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза.
Президент Польши заявил, что его больше беспокоят проблемы с АЭС, чем ядерная угроза
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI

«Если бы кто-то спросил меня о ядерной угрозе, то меня гораздо больше беспокоили бы возможные проблемы с атомными электростанциями на Украине», — сказал он в интервью The Washington Post.

По словам Дуды, угроза взрыва на АЭС гораздо больше, чем применение ядерного оружия. 

9 августа в Энергодаре перехватили ударный БПЛА Вооружённых сил Украины, он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Позднее в МАГАТЭ заявили, что перехваченный у Энергодара дрон не угрожал ЗАЭС.

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