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Глава Rheinmetall счёл €100 млрд на модернизацию ВС Германии недостаточными для целей НАТО

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Направленных ранее €100 млрд для модернизации немецких войск будет недостаточно для соответствия требованиям НАТО.

Такое заявление сделал глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет РИА Новости.

По его мнению, в Бундесвер необходимо инвестировать на €350 млрд больше в ближайшие 10—15 лет.

«Потребуется второй специальный фонд», — отметил Паппергер.

Он подчеркнул, что если этого не произойдёт, то у Германии не получится выполнить условия Североатлантического альянса.

Ранее Паппергер заявил, что странам Европы будет трудно защищаться в случае наступления сильного противника при текущих расходах на модернизацию.

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