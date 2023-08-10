Глава Rheinmetall счёл €100 млрд на модернизацию ВС Германии недостаточными для целей НАТО
Такое заявление сделал глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет РИА Новости.
По его мнению, в Бундесвер необходимо инвестировать на €350 млрд больше в ближайшие 10—15 лет.
«Потребуется второй специальный фонд», — отметил Паппергер.
Он подчеркнул, что если этого не произойдёт, то у Германии не получится выполнить условия Североатлантического альянса.
Ранее Паппергер заявил, что странам Европы будет трудно защищаться в случае наступления сильного противника при текущих расходах на модернизацию.