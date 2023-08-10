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США и партнёры запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации с правами человека в КНДР

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США, Албания, Япония и Республика Корея запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации с правами человека в КНДР на 17 августа.
США и партнёры запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации с правами человека в КНДР
  • globallookpress.com
  • © Manuel Elias/UN Photo

«Мы запросили проведение заседания СБ ООН утром 17 августа, чтобы обсудить нарушения прав человека в КНДР в привязке к международному миру и безопасности», — заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломата, будет заслушан доклад верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, спецдокладчика по ситуации с правами человека в КНДР Элизабет Саман и представителя гражданского общества.

В марте Министерство иностранных дел КНДР осудило Соединённые Штаты за «гнусное вмешательство» в её внутренние дела посредством обсуждения в ООН положения прав человека в Северной Корее и пообещало отвечать на это «сверхмощными контрмерами».

В конце февраля директор департамента МИД Северной Кореи Квон Чжон Гын заявил, что продолжение провокационных действий в отношении КНДР со стороны США может быть расценено как объявление войны.

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