Кипр проводит консультации с Россией об оказании консульских услуг на севере острова
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«Республика Кипр проводила и проводит консультации с Российской Федерацией с целью поиска путей решения возможной проблемы таким образом, чтобы это соответствовало принципам международной законности и резолюциям Совета Безопасности ООН», — приводит заявление ТАСС.
Ранее в посольстве России на Кипре анонсировали оказание услуг на севере острова.
Представитель дипведомства отметил, что работа будет вестись на регулярной основе.