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Кипр проводит консультации с Россией об оказании консульских услуг на севере острова

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Кипр продолжил консультации с Россией по поводу оказания консульских услуг россиянам на севере острова, сообщили в МИД республики.
Кипр проводит консультации с Россией об оказании консульских услуг на севере острова
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«Республика Кипр проводила и проводит консультации с Российской Федерацией с целью поиска путей решения возможной проблемы таким образом, чтобы это соответствовало принципам международной законности и резолюциям Совета Безопасности ООН», — приводит заявление ТАСС.

Ранее в посольстве России на Кипре анонсировали оказание услуг на севере острова.

Представитель дипведомства отметил, что работа будет вестись на регулярной основе.

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