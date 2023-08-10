Кипр проводит консультации с Россией об оказании консульских услуг на севере острова

Кипр продолжил консультации с Россией по поводу оказания консульских услуг россиянам на севере острова, сообщили в МИД республики.

«Республика Кипр проводила и проводит консультации с Российской Федерацией с целью поиска путей решения возможной проблемы таким образом, чтобы это соответствовало принципам международной законности и резолюциям Совета Безопасности ООН», — приводит заявление ТАСС.

Ранее в посольстве России на Кипре анонсировали оказание услуг на севере острова.

Представитель дипведомства отметил, что работа будет вестись на регулярной основе.