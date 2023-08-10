T-Online: ФРГ в ближайшее время сообщит о своём решении по возможным поставкам Taurus ВСУ

Власти Германии в ближайшее время сообщат о своём решении относительно возможной поставки дальнобойных крылатых ракет класса «воздух — земля» Taurus Вооружённым силам Украины.

Об этом информирует портал T-Online со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Как пишет издание, в данный момент власти прорабатывают вопрос поставки ракет с союзниками, прежде всего с Вашингтоном.

Отмечается, что командование Военно-воздушных сил Германии дало «зелёный свет» на поставку Taurus.

Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.