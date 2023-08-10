T-Online: ФРГ в ближайшее время сообщит о своём решении по возможным поставкам Taurus ВСУ
- AP
- © Libkos
Об этом информирует портал T-Online со ссылкой на источники в немецком правительстве.
Как пишет издание, в данный момент власти прорабатывают вопрос поставки ракет с союзниками, прежде всего с Вашингтоном.
Отмечается, что командование Военно-воздушных сил Германии дало «зелёный свет» на поставку Taurus.
Ранее депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал руководство ФРГ поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.