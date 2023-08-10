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В ЕС подтвердили факт призыва оказать давление на Россию по зерновой сделке

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Официальный представитель Евросоюза Петер Стано подтвердил, что некоторым странам было отправлено письмо с призывом оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к зерновой сделке.
В ЕС подтвердили факт призыва оказать давление на Россию по зерновой сделке
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что письмо было отправлено в рамках усилий ЕС «регулировать международную деятельность и оказать давление на Россию».

«Мы ждём, что партнёры примут к сведению объяснения из этого письма и будут действовать в направлении оказания давления на Россию», — поделился Стано в ходе брифинга Еврокомиссии.

Пока что конкретных ответов на письмо не поступало.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что реанимирование зерновой сделки возможно только при выполнении поставленных российской стороной системных условий.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США должны прекратить лицемерить и врать о зерновой сделке.

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