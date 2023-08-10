В Норвегии из-за наводнения и оползней частично разрушилась плотина
- AFP
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Об этом сообщает VG.
В затопленные районы для эвакуации пострадавших направлены вертолёты и квадроциклы.
Известно, что до ЧП с прилежащих территорий были эвакуированы по меньшей мере 1 тыс. человек.
На юге страны перекрыты 125 дорог, ведутся работы по очистке и ремонту. Также из-за наводнения закрываются железнодорожные пути.
Нехватка энергоснабжения привела к приостановке функционирования двух крупных лесопромышленных предприятий Норвегии.