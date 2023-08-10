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В Норвегии из-за наводнения и оползней частично разрушилась плотина

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На электростанции в Браскерэйдфосс на юге Норвегии из-за ливней, вызвавших наводнение и оползни, частично разрушилась плотина.
В Норвегии из-за наводнения и оползней частично разрушилась плотина
  • AFP
  • © Cornelius Poppe / NTB

Об этом сообщает VG.

В затопленные районы для эвакуации пострадавших направлены вертолёты и квадроциклы.

Известно, что до ЧП с прилежащих территорий были эвакуированы по меньшей мере 1 тыс. человек.

На юге страны перекрыты 125 дорог, ведутся работы по очистке и ремонту. Также из-за наводнения закрываются железнодорожные пути.

Нехватка энергоснабжения привела к приостановке функционирования двух крупных лесопромышленных предприятий Норвегии.

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