В Норвегии из-за наводнения и оползней частично разрушилась плотина

На электростанции в Браскерэйдфосс на юге Норвегии из-за ливней, вызвавших наводнение и оползни, частично разрушилась плотина.

Об этом сообщает VG.

В затопленные районы для эвакуации пострадавших направлены вертолёты и квадроциклы.

Известно, что до ЧП с прилежащих территорий были эвакуированы по меньшей мере 1 тыс. человек.

На юге страны перекрыты 125 дорог, ведутся работы по очистке и ремонту. Также из-за наводнения закрываются железнодорожные пути.

Нехватка энергоснабжения привела к приостановке функционирования двух крупных лесопромышленных предприятий Норвегии.