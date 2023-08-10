В результате протестов в Кейптауне погибли по меньшей мере пять человек
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.
Мужчине выстрелили в голову, когда он ехал на пассажирском сиденье автомобиля. В салоне машины также находились два других пассажира и грудной ребёнок.
В ЮАР возбудили уголовное дело.
Причиной протеста послужил конфликт между водителями маршрутных такси и городскими властями.
Ранее Habertürk сообщал, что российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями.