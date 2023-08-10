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В результате протестов в Кейптауне погибли по меньшей мере пять человек

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В городе Кейптаун Южно-Африканской Республики из-за протестов погибли по меньшей мере пять человек, включая одного 40-летнего британца.
В результате протестов в Кейптауне погибли по меньшей мере пять человек
  • © AP Photo

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Мужчине выстрелили в голову, когда он ехал на пассажирском сиденье автомобиля. В салоне машины также находились два других пассажира и грудной ребёнок.

В ЮАР возбудили уголовное дело.

Причиной протеста послужил конфликт между водителями маршрутных такси и городскими властями.

Ранее Habertürk сообщал, что российский турист погиб в центре Стамбула после конфликта, предположительно, с вымогателями.

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