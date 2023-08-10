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Franceinfo: 20 сотрудников загоревшегося зернохранилища во Франции были эвакуированы

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Экстренные службы эвакуировали 20 сотрудников зернохранилища SICA Atlantique, который горит на юго-западе Франции.
Franceinfo: 20 сотрудников загоревшегося зернохранилища во Франции были эвакуированы
  • Gettyimages.ru
  • © robert brown

Об этом говорится в публикации портала Franceinfo.

Сообщается, что также был эвакуирован персонал компаний, расположенных неподалёку. На место мобилизовали 96 пожарных. Сейчас место происшествия находится под охраной 18 сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, перекрыт доступ в район Pallice, где находится здание SICA Atlantique. Также движение для транспорта перекрыто на нескольких улицах.

Ранее сообщалось, что началось крупное возгорание в зернохранилище, расположенном вблизи порта коммуны Ля-Рошель на юго-западе Франции. Известно, что там находится несколько тысяч тонн пшеницы.

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