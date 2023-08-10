Минобороны Турции продолжает контакты с ООН, Россией и Украиной по зерновой сделке
- AP
- © Sercan Ozkurnazli/Dia Images
Об этом информирует телеканал TRT со ссылкой на представителя МО Турции.
«Наши контакты, направленные на продолжение Черноморской зерновой инициативы ... продолжаются с эмиссарами ООН, России и Украины в координации с МИД», — приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что Анкара выражает надежду на возобновление реализации сделки.
Ранее в МИД заявили, что Россия желает выполнения зафиксированных решений по зерновой сделке.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США должны прекратить лицемерить и врать о зерновой сделке.