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Минобороны Турции продолжает контакты с ООН, Россией и Украиной по зерновой сделке

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Министерство национальной обороны Турции продолжает контакты с представителями ООН, России и Украины, направленные на возобновление реализации «Черноморской инициативы».
Минобороны Турции продолжает контакты с ООН, Россией и Украиной по зерновой сделке
  • AP
  • © Sercan Ozkurnazli/Dia Images

Об этом информирует телеканал TRT со ссылкой на представителя МО Турции.

«Наши контакты, направленные на продолжение Черноморской зерновой инициативы ... продолжаются с эмиссарами ООН, России и Украины в координации с МИД», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что Анкара выражает надежду на возобновление реализации сделки.

Ранее в МИД заявили, что Россия желает выполнения зафиксированных решений по зерновой сделке.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США должны прекратить лицемерить и врать о зерновой сделке.

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