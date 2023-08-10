NYP: найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать близкому семьи Байдена

Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме в июле 2023 года, мог принадлежать человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена.

Об этом пишет New York Post.

«Пакет с кокаином... предположительно, мог принадлежать кому-то из окружения семьи Байдена», — говорится в статье.

При этом, по данным газеты, сам глава государства знает, чей это был наркотик.

Ранее в Fox News заявили, что в США дважды обнаруживали марихуану на территории Белого дома в 2022 году.

Также бывший президент США Дональд Трамп предположил, что кокаин в Белом доме мог принадлежать Байдену или его сыну Хантеру.