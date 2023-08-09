Президент Пакистана утвердил роспуск Национального собрания

Президент Пакистана Ариф Алви утвердил досрочный роспуск Национального собрания, инициированный премьер-министром Шахбазом Шарифом.

«Президент Ариф Алви распустил Национальное собрание по совету премьер-министра», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как утверждается, это было сделано в соответствии со статьей 58-1 Конституции.