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Президент Пакистана утвердил роспуск Национального собрания

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Президент Пакистана Ариф Алви утвердил досрочный роспуск Национального собрания, инициированный премьер-министром Шахбазом Шарифом.
Президент Пакистана утвердил роспуск Национального собрания
  • Gettyimages.ru

«Президент Ариф Алви распустил Национальное собрание по совету премьер-министра», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как утверждается, это было сделано в соответствии со статьей 58-1 Конституции.

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