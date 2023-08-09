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Совбез Турции призвал возобновить мирные переговоры по Украине

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Совет национальной безопасности Турции в рамках заседания обсудил украинский конфликт и призвал Москву и Киев возобновить переговорный процесс.
Совбез Турции призвал возобновить мирные переговоры по Украине
  • AP

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на турецкий Совбез.

В Анкаре заявили, что на заседании состоялось обсуждение конфликта Украины и России, а также его последствия для Турции.

«Эскалация напряжённости в Чёрном море не отвечает ничьим интересам. Всем сторонам было предложено незамедлительно сесть за стол переговоров», — говорится в заявлении.

Кроме того, Совбез обсудил ситуацию с зерновой сделкой. На заседании был сделан вывод, что возврат к сделке сможет предотвратить последствия для нуждающихся стран и поспособствует продовольственной стабильности.

Ранее сообщалось, что под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдёт заседание Совбеза с обсуждением зерновой сделки.

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