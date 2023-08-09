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США внесли в список санкций против Белоруссии восемь физических и пять юридических лиц

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США внесли в санкционный список по Белоруссии ещё восемь физических и пять юридических лиц, а также одно воздушное судно.
США внесли в список санкций против Белоруссии восемь физических и пять юридических лиц
  • AP

Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

По представленным данным, в чёрный список добавили национальную белорусскую авиакомпанию «Белавиа», Минский завод гражданской авиации, а также департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии.

13 июня американский президент Джо Байден на год продлил действие санкций против представителей белорусского руководства.

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