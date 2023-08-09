США внесли в список санкций против Белоруссии восемь физических и пять юридических лиц
- AP
Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
По представленным данным, в чёрный список добавили национальную белорусскую авиакомпанию «Белавиа», Минский завод гражданской авиации, а также департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии.
13 июня американский президент Джо Байден на год продлил действие санкций против представителей белорусского руководства.