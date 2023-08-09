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Генконсул заявил о желании крупного бизнеса США возобновить сотрудничество с Россией

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Генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров заявил, что крупный бизнес США хочет возобновить сотрудничество с Россией — в мае импорт в Соединённые Штаты вырос до $503 млн.
Генконсул заявил о желании крупного бизнеса США возобновить сотрудничество с Россией
  • Gettyimages.ru

«При всей привлекательности новых проектов в Африке и Латинской Америке для бизнеса США они не могут заменить по своей доходности, рентабельности проекты, которые у них были в России... Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества», — сказал он ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что американские бизнесмены внимательно следят за экономическими форумами на территории России и, по его словам, даже «испытывают определённую ревность».

Специалисты Международного валютного фонда ранее обновили прогноз по перспективам экономики России на 2023 год и теперь ждут увеличения ВВП страны на 1,5%, а не на 0,7%, как предполагалось до этого.

По словам экспертов организации, возросшие расходы бюджета позволяют поддерживать общий уровень активности.

При этом российскому бизнесу и промышленности удалось адаптироваться к новым условиям, отмечают эксперты. 

Подробнее — в материале RT.

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