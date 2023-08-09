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NYT: ОАЭ всë чаще игнорируют интересы США, развивая сотрудничество с Россией и КНР

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ОАЭ всё чаще не ориентируются на США во внешнеполитических вопросах, активно сотрудничая с Россией и Китаем, пишет газета The New York Times.

Отмечается, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян за последний год дважды посещал Россию и встречался с российским лидером Владимиром Путиным.

Также ВВС ОАЭ и Китая планируют проведение совместных учений.

«Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнёром, всë чаще предпочитает следовать собственным путём», — говорится в материале.

Ранее в Global Times заявили, что спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности.

Также Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.

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