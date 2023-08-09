NYT: ОАЭ всë чаще игнорируют интересы США, развивая сотрудничество с Россией и КНР
Отмечается, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян за последний год дважды посещал Россию и встречался с российским лидером Владимиром Путиным.
Также ВВС ОАЭ и Китая планируют проведение совместных учений.
«Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого правительство США считает важным партнёром, всë чаще предпочитает следовать собственным путём», — говорится в материале.
Ранее в Global Times заявили, что спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности.
Также Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.