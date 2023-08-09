Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: генералы США обеспокоены угрозой российских АПЛ

Генералы США больше не думают про Украину, их беспокоят огромные возможности российского атомного подводного флота, который способен уничтожить их страну, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Обратите внимание, что они перестали говорить о «поражении» России от Украины. … О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских АПЛ», — сказал Джонсон в интервью Redacted.

По его словам, у России есть преимущество над США в данной сфере, поскольку она располагает беспилотным подводным флотом, способным нести ядерное оружие.

Он отметил, что у США нет способов противостоять данной угрозе.

Ранее обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес заявил, что всего один российский ядерный комплекс «Посейдон» способен уничтожить сразу несколько американских штатов, в том числе Нью-Йорк и Нью-Джерси.