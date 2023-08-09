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Полянский: Киев не помогает украинской семье, у которой отобрали ребёнка в Швейцарии

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Украинские дипломаты не помогают семье из Одессы, у которой отобрали новорождённую дочь в Швейцарии, заявил и. о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Ко мне обратились Вадим и Кристина Никольские, приехавшие в Швейцарию из Одессы в марте 2022 года. В декабре в местечке Саксон кантона Вале у них прямо в роддоме отобрали новорождённую дочь», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

По его словам, родители ребёнка считают, что это могло быть сделано по злому умыслу.

Он отметил, что за счёт юридических ухищрений девочку могут передать приёмной семье во Францию.

«Родители бьют в набат, просят о помощи, украинские дипломаты её не оказывают», — добавил Полянский.

Ранее сообщалось, что в польском городе Бельск-Подляски трое мужчин избили 20-летнего украинца и его мать. 

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