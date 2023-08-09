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Госдеп: Вашингтон агрессивно вырабатывает гарантии безопасности для Киева

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США и Украина «агрессивно занимаются» прорабатыванием гарантий безопасности для Киева, также удалось согласовать даты новых контактов по этому вопросу.
Госдеп: Вашингтон агрессивно вырабатывает гарантии безопасности для Киева
  • Legion-Media

Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передаёт ТАСС.

Он отметил, что пока не может назвать конкретные сроки, так как на текущий момент переговоры продолжаются. Также Миллер напомнил, что другие государства Группы семи ведут аналогичные переговоры с украинскими властями.

 «И есть 12 других стран, которые присоединились к заявлению поддержки [Киева со стороны «семерки»] и у которых будут собственные двусторонние переговоры [с Украиной] Мы занимаемся этим агрессивно», — сказал Миллер.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что страны ЕС не могут дать гарантии безопасности Украине.

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