Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты для возобновления зерновой сделки

Турецкая сторона продолжает контакты для продления зерновой сделки. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что масштаб приостановленной сделки будет расширен.

«Без сомнения, решение этой проблемы без углубления в новый тупик зависит от выполнения обещаний западными странами», — передаёт РИА Новости слова президента.

Эрдоган добавил, что обеспечение Африки зерном является для российского лидера Владимира Путина чувствительным вопросом. Он выразил уверенность, что найдёт общее решение с президентом России.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер обсудит тему поставок зерна и зернового коридора на заседании Совета национальной безопасности Турции 9 августа.