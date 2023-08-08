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Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты для возобновления зерновой сделки

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Турецкая сторона продолжает контакты для продления зерновой сделки. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать контакты для возобновления зерновой сделки
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Он подчеркнул, что масштаб приостановленной сделки будет расширен.

«Без сомнения, решение этой проблемы без углубления в новый тупик зависит от выполнения обещаний западными странами», — передаёт РИА Новости слова президента.

Эрдоган добавил, что обеспечение Африки зерном является для российского лидера Владимира Путина чувствительным вопросом. Он выразил уверенность, что найдёт общее решение с президентом России.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер обсудит тему поставок зерна и зернового коридора на заседании Совета национальной безопасности Турции 9 августа.

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