Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отверг заявления о том, что Вашингтон отвадил Киев от проведения мирных переговоров с Москвой.

Такое заявление он сделал в ходе традиционного брифинга, пишет РИА Новости.

«Дело обстоит не так», — сказал Миллер в ответ на просьбу оценить высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее она заявила, что американское правительство приказало президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить переговоры с Россией в апреле прошлого года.

В июне российский президент Владимир Путин отмечал, что киевские власти парафировали готовившийся в марте 2022 года в Стамбуле проект договора с Москвой, но после отвода ВС России от Киева Украина выбросила его на «свалку истории».