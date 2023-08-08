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Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС

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Иран является сильным кандидатом для взаимодействия с БРИКС, Россия надеется на вхождение республики в состав объединения.
Рябков назвал Иран сильным кандидатом для сотрудничества с БРИКС
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью иранскому агентству Mehr во время своего визита в Тегеран.

Он также сообщил о проведении переговоров с иранскими коллегами о сотрудничестве Тегерана с МАГАТЭ.

«Иран — сильный кандидат для сотрудничества с БРИКС. Настанет время, когда Иран войдёт в БРИКС в качестве полноправного члена», — сказал Рябков.

Ранее сообщалось, что, возможно, президент Ирана Ибрагим Раиси будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге 22—24 августа.

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