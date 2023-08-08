МИД Китая: страны ЕС должны снять экспортные ограничения для Пекина
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Об этом заявили в МИД КНР.
В ведомстве отметили, что ЕС за последние годы ужесточил экспорт высокотехнологичной продукции в Китай, что стало причиной возникновения торгового дисбаланса.
«Если европейская сторона действительно хочет решить данную проблему, она должна не обвинять Китай, а снять экспортные ограничения», — приводит заявление ТАСС.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил, что его визит в Китай пройдёт «вскоре после лета».