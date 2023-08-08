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Foreign Policy: Россия может установить больший контроль над Арктикой из-за уязвимости НАТО

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Обозреватель Александр Грей в своей статье для журнала Foreign Policy предположил, что Москва может воспользоваться уязвимостью НАТО в Арктике для установления большего контроля над регионом.
Foreign Policy: Россия может установить больший контроль над Арктикой из-за уязвимости НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Per Breiehagen

В статье говорится, что вызывает тревогу то, что ряд ключевых членов НАТО не соблюдают свои обязательства в Арктике.

По мнению Грея, Североатлантическому альянсу нужно заставить своих членов на северном фланге альянса ограничить доступ России и КНР к Арктике, так как последние могут использовать своё влияние в данном регионе на фоне минимального военного присутствия НАТО.

«Соединённые Штаты и их союзники по НАТО обязаны принять превентивные меры по устранению этой проблемы до того, как ей воспользуется Россия Владимира Путина», — пишет автор.

Ранее WSJ писала, что США решили расширить своё присутствие в Арктике в связи с данными о том, что в последние месяцы российские бомбардировщики усилили патрулирование региона, а Китай делится с Россией спутниковой информацией.

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