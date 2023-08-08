В Минобороны Франции отказались признавать провал французской политики в Африке

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в своих соцсетях написал, что отказывается соглашаться с заявлениями множества французских политиков о том, что политика страны на Африканском континенте полностью провалилась.

«В этом письме, лишённом конкретных предложений, по меньшей мере можно было отдать должное тому, что было достигнуто нашей армией… Я не могу допустить, чтобы говорили, что операция «Бархан» была провалом», — цитирует его РИА Новости

По его словам, французские военнослужащие якобы отбрасывали «назад террористические группировки в Сахеле» и тем самым спасали жизни людей и защищали французов от терактов во Франции.

Лекорню подчеркнул, что ошибочно называть операцию «Бархан» провалом.

Ранее 94 французских сенатора написали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о крахе политики Парижа в Африке.