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В Минобороны Франции отказались признавать провал французской политики в Африке

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Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в своих соцсетях написал, что отказывается соглашаться с заявлениями множества французских политиков о том, что политика страны на Африканском континенте полностью провалилась.
В Минобороны Франции отказались признавать провал французской политики в Африке
  • AFP
  • © Bertrand GUAY

«В этом письме, лишённом конкретных предложений, по меньшей мере можно было отдать должное тому, что было достигнуто нашей армией… Я не могу допустить, чтобы говорили, что операция «Бархан» была провалом», — цитирует его РИА Новости

По его словам, французские военнослужащие якобы отбрасывали «назад террористические группировки в Сахеле» и тем самым спасали жизни людей и защищали французов от терактов во Франции.

Лекорню подчеркнул, что ошибочно называть операцию «Бархан» провалом.

Ранее 94 французских сенатора написали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о крахе политики Парижа в Африке.

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