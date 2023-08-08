Мятежники Нигера назначили нового главу президентской гвардии

Новым главой президентской гвардии Нигера назначен подполковник Хабибу Ассуман, после того как предыдущий командующий был переведён на руководящую должность в «Национальный совет по защите отечества».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание ActuNiger.

«Подполковник Хабибу Ассуман назначен командующим президентской гвардией указом президента «Национального совета по защите отечества», — уточняется в сообщении.

Ранее мятежники в Нигере назначили на должность премьер-министра бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна.

Также 30 июля ЭКОВАС предоставило неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента, затем оно может применить все возможные меры, в том числе военные.

Позднее Мали и Буркина-Фасо предупредили, что интервенция в Нигер станет объявлением войны им.