Блинкен не стал отвечать на вопрос о возможном выводе ВС США из Нигера

Глава Госдепа Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос о перспективе вывода американских военных из Нигера.

«Я не могу говорить о будущем. Главное — возвращение к конституционному строю... Дальше мы посмотрим», — цитирует его РИА Новости.

Блинкен отметил, что дипломатия — предпочтительный путь урегулирования ситуации. В связи с этим он поддержал меры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами мятежников.

Она сообщила им о риске лишиться экономической помощи.