Медведев: против России практически в открытую воюет вся система НАТО
- РИА Новости
Такое мнение выразил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции», — написал он в Telegram.
Медведев выразил уверенность в том, что «враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях».
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что альянс НАТО стал главной причиной обострения кризиса на Украине.