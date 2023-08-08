Казахстан выступит с инициативой по обеспечению стабильной работы порта в Новороссийске
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс.
«Безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта», — отметил Саткалиев.
Он также уточнил, что соответсвующее распоряжение дал глава правительства Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что российские корабли, осуществлявшие охрану внешнего рейда военно-морской базы в Новороссийске, уничтожили два безэкипажных украинских катера.
Также ВСУ ночью 4 августа двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.