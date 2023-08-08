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Казахстан выступит с инициативой по обеспечению стабильной работы порта в Новороссийске

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Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе беседы с журналистами заявил, что республика выступит с инициативой по обеспечению безопасной и стабильной работы морского порта в Новороссийске.
Казахстан выступит с инициативой по обеспечению стабильной работы порта в Новороссийске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

«Безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта», — отметил Саткалиев.

Он также уточнил, что соответсвующее распоряжение дал глава правительства Алихан Смаилов. 

Ранее сообщалось, что российские корабли, осуществлявшие охрану внешнего рейда военно-морской базы в Новороссийске, уничтожили два безэкипажных украинских катера.

Также ВСУ ночью 4 августа двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.

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