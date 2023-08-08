Казахстан выступит с инициативой по обеспечению стабильной работы порта в Новороссийске

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе беседы с журналистами заявил, что республика выступит с инициативой по обеспечению безопасной и стабильной работы морского порта в Новороссийске.

РИА Новости