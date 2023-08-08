Власти Турции допустили, что причиной взрыва в порту Дериндже была диверсия

Причиной взрыва в порту Дериндже могла быть диверсия, но это слабая версия, заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал.

«Это портовая зона, и никто, кто не прошёл проверку на безопасность, не может туда войти. Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гюльдала, все версии будут оценены, но диверсия — одна из самых слабых.

Ранее власти турецкой провинции Коджаэли заявили, что, по предварительным данным, после взрыва в районе порта Дериндже под завалами нет пострадавших.

В результате инцидента были повреждены 13 из 16 элеваторов.