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Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Новаком поставку российских энергоносителей

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провёл телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком.
Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Новаком поставку российских энергоносителей
  • РИА Новости

Как рассказал венгерский министр, Новак заверил его, что российская сторона намерена продолжать нефтяные поставки в республику в соответствии со взятыми обязательствами.

«Сегодня у нас состоялся телефонный разговор с вице-премьером России по вопросам энергетики Александром Новаком, который заверил нас, что российские партнёры будут поставлять сырую нефть в Венгрию в соответствии со своими контрактными обязательствами, поэтому энергоснабжение нашей страны остаётся в безопасности», — цитирует Сийярто ТАСС.

Госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер ранее отметил, что Венгрии грозит остановка промышленности и отсутствие отопления в квартирах без долгосрочного договора с «Газпромом».

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