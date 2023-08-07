Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с Новаком поставку российских энергоносителей

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провёл телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком.

Как рассказал венгерский министр, Новак заверил его, что российская сторона намерена продолжать нефтяные поставки в республику в соответствии со взятыми обязательствами.

«Сегодня у нас состоялся телефонный разговор с вице-премьером России по вопросам энергетики Александром Новаком, который заверил нас, что российские партнёры будут поставлять сырую нефть в Венгрию в соответствии со своими контрактными обязательствами, поэтому энергоснабжение нашей страны остаётся в безопасности», — цитирует Сийярто ТАСС.

Госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер ранее отметил, что Венгрии грозит остановка промышленности и отсутствие отопления в квартирах без долгосрочного договора с «Газпромом».