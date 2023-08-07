Ван И: Пекин готов сотрудничать с БРИКС для успешного проведения саммита в ЮАР
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Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Китайский министр подчеркнул, что механизм объединения следует современным тенденциям и показывает жизнеспособность.
«Более 20 стран выразили желание присоединиться к объединению, и процесс его расширения неизбежен и необходим», — добавил Ван И.
Ранее глава МИД Китая заявил, что Пекин намерен занимать беспристрастную позицию по Украине и продвигать идею мирных переговоров.