МИД России: Японии следует готовиться к ответным мерам в случае продолжения провокаций
- РИА Новости
«В случае повторения провокаций вопреки предупреждениям Токио следует быть готовым к самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам», — заявили в Москве.
Японские апологеты террористических идей должны понести заслуженное наказание, отметили в МИД.
7 августа Москва заявила Токио протест.
МИД отметил, что организация в Токио встречи так называемого Форума свободных народов пост-России воспринимается Россией как попытка японских властей вмешаться в её дела.
* Признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 03.04.2023.