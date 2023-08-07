МИД России: Японии следует готовиться к ответным мерам в случае продолжения провокаций

Японии следует готовиться к ответным мерам со стороны России, если Токио продолжит такие провокации, как проведение так называемого Форума свободных народов пост-России*. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

«В случае повторения провокаций вопреки предупреждениям Токио следует быть готовым к самым чувствительным для японских интересов в связях с Россией ответным мерам», — заявили в Москве.

Японские апологеты террористических идей должны понести заслуженное наказание, отметили в МИД.

7 августа Москва заявила Токио протест.

МИД отметил, что организация в Токио встречи так называемого Форума свободных народов пост-России воспринимается Россией как попытка японских властей вмешаться в её дела.

* Признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 03.04.2023.