МИД: Россия рассматривает проведение Японией «форума свободных народов» как вмешательство

Организация в Токио встречи так называемого форума свободных народов пост-России* воспринимается Россией как попытка японских властей вмешаться в её дела, заявил российский МИД.

Министерство отметило, что депутаты парламента Японии подключились «к упомянутому сборищу» и подписались под итоговым «документом» с призывами к подрыву российской государственности и нарушению её территориальной целостности.

Эти шаги не могут рассматриваться иначе как «попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны», говорится в заявлении МИД.

Администрация Фумио Кисиды тем самым показала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России, подчеркнули в Москве.

«В таком контексте не удивлены попыткой Токио увязать состоявшуюся антироссийскую враждебную акцию с собственными нелегитимными реваншистскими притязаниями на Южные Курильские острова», — отмечает Министерство иностранных дел.

7 августа Москва заявила Токио протест.

* Признана нежелательной на территории России решением Минюста РФ от 03.04.2023.