Посол Догадкин: Катар и Россия разрабатывают план для начала расчёта в нацвалютах

Россия хочет перейти на расчёты с Катаром в национальных валютах, работа в данном направлении уже ведётся, заявил российский посол в Катаре Дмитрий Догадкин.

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