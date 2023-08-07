Посол Догадкин: Катар и Россия разрабатывают план для начала расчёта в нацвалютах
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Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«Работа на данном направлении ведётся между нашими профильными ведомствами», — отметил дипломат.
Ранее российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил о готовности России вести торговые расчёты со странами Африканского континента в национальных валютах.
Также президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Африка договорились перейти на расчёты в нацвалютах.