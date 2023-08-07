На Ближний Восток прибыла десантная группа США

На Ближний Восток прибыла десантная группа из двух кораблей ВМС США и 3 тыс. военных.

Об этом говорится в заявлении центрального командования ВМС США.

«Более 3 тыс. моряков и морпехов США из амфибийно-десантной группы Bataan и 26-го экспедиционного отряда морской пехоты прибыли на Ближний Восток», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall прибыли в Красное море.

Ранее сообщалось, что самолёты и дроны так называемой международной коалиции во главе с США за сутки 16 раз нарушили воздушное пространство Сирии.